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今日 15:12 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】中國白銀爆升逾三成 銀價創兩年高

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金價升穿1520美元，連白銀亦爆上，午後一度飆升逾2%，對白銀敏感的中國白銀(00815)升幅顯著擴大，一度大升34.7%，高見1.28元，新造1.26元，仍大升32.6%，成交金額1.09億元。

旗下金貓銀貓(01815)升幅更勁，股價一度大升48.5%，高見0.98元，新造0.94元，仍狂升42.4%，成交金額2860萬元。

銀價創兩年高，午後最多曾升2.1%，高見17.42美元／盎斯，新造17.4美元，漲2%。

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