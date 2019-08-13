即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數繼續下跌，主要係擔心中美貿易戰毫無進展之餘，貨幣戰爆發，令資金湧入債市及黃金等避險資產，令美國國債孳息率再跌，10年期美債息低見1.637厘，與2年期相差不足0.1厘，一旦出現倒掛，即10年期債息低於2年期，反映市場估計經濟衰退快將來臨。而3個月債息跟10年期債息已持續倒掛達-0.3厘水平，根據過往紀錄，未來幾季之內就會出現經濟衰退。經濟衰退嘅陰影籠罩市場，短線環球股市都係瓜多過菜。

至於港股隔晚喺夜期跟ADR已經跪低，今早恒指低開288點，早段跌幅曾收窄至208點，見過半日高位25616點。不過行政長官開記招，回應有關噚日機場受示威活動影響而癱瘓，可惜記者會上繼續遊花園，遊下遊下個市就跟住佢遊咗落去。中午前一度跌483點，低見25341點半日低位，亦係今年1月4日以嚟低位，相距1月3日暫時今年低位24896點，只有不足400點之差。恒指中午報收25345點，跌479點；國指跌144點，報9853點。另一點要留意係，今日上半場跌市成交有451億元，相對噚日增加，睇嚟沽壓開始愈來愈大。

藍籌股唔使問接近全軍覆沒，話咗幾強都好，一向策略都係先沽弱勢股，但強勢股唔代表可以逃過一跌，只係遲些少跌。之前一直強勢嘅中生製藥(01177)，半日跌4%，藍籌之中跌最多。阿Man上周已提醒過，即使坐住強勢股，亦係時候要減磅或撤退，多持現金為上策，今日中生急跌，就係印證幾強嘅股都好，當缸邊友選擇要錢唔要貨，一樣要捱沽。

至於銀娛(00027)及金沙中國(01928)濠賭股跌逾3%，如果有睇倒上周五阿Man喺社交媒體嘅直播節目，已表示濠賭股唔單止係受近日香港連串示威活動影響，積弱亦唔係一朝一日咁短嘅事，反彈博唔過更加係有貨要走佬，睇嚟呢個板塊繼續無運行。

至於其他龍頭藍籌股亦全面下跌，就算友邦(01299)噚日幫手維穩，今日亦不敵大市跌勢插水2.8%。其他大笨象(00005)、平保(02318)、建行(00939)等等，全部難逃一跌。騰訊(00700)明日派成績表，雖然大部份大行都睇好其第二季度業績，阿Man只係擔心，一旦業績公布稍稍差過預期，呢期一直跑贏大市嘅騰訊要一鋪還番突，追跌之餘仲要拖埋個市落水。

家陣大市下一個重要支持為年初低位，即25000水平附近，不過250周線25525點失守，呢個位亦係50個月線25576點附近，所以之前亦有提過25500點水平係一個重要支持，呢個支持位失守，基本上大市要向下推進至24000點，亦即100個月線23973點之所在。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)