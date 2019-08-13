港股直擊 即巿股評

香港政治局勢未明朗，加上隔晚美股急挫，港股連跌兩日後，今早仍未止血，一度曾挫近五百點，再創逾七個月低位。

恒指今早低開288點，報25536，跌幅曾縮至208點，高見25616，惟上方沽壓沉重，大市跌幅再度擴大，一度挫483點，低見25341，跌穿8月6日低位(25397點)，中午挨近低位收市。恒指中午報25345，跌479點或1.86%。國企指數跌144點，報9853。大市半日成交451.23億元。

藍籌股僅舜宇(02382)上升，餘下全軍覆沒。騰訊(00700)跌1.3%；友邦(01299)降2.8%；滙控(00005)降1.9%；中移動(00941)跌2%；建行(00939)跌1.4%；工行(01398)跌2%；平保(02318)走低1%；中生製藥(01177)為包尾藍籌，半日挫4%；舜宇則升1.2%，跑贏一眾藍籌。

焦點板塊

地產收租股：本港政治事件未解決，市場擔心遊行示威活動持續，大摩亦發表報告認為撈底未係時候，相關股份今早無運行。恒隆地產(00101)走低0.7%；希慎(00014)跌2.4%；領展(00823)曾創半年低位，半日降2.5%；九置(01997)下滑0.2%，新地(00016)及恒地(00012)各跌1.6%；信置(00083)降1.9%；長實(01113)降1.4%；新世界(00017)跌1.2%；港鐵(00066)挫3.1%；但太古地產(01972)反彈2.2%。

零售股：同樣受到政治局勢未明朗影響，今早仍捱沽，利福(01212)跌2.5%；莎莎(00178)挫4.9%；六福(00590)挫3.9%；周大福(01929)跌3.4%；佐丹奴(00709)挫3.8%；普拉達(01913)瀉6.1%；新秀麗(01910)挫4.7%。

金礦股：金價再度發光，期金收市報每盎斯1517.20美元，上揚8.7美元或0.6%。白銀最新在亞洲時段見每盎斯17.34美元逾兩年半高，金礦股山東黃金(01787)創新高，飆7.1%；招金(01818)升3%；中國黃金國際(02099)升1.1%；SPDR金ETF(02840)升1.8%；價值黃金(03081)升2.1%；中國白銀(00815)勁升兩成；旗下金貓銀貓(01815)炒高13.6%。

焦點股份

百富環球(00327)：中期盈利3.25億元，按年增長25.91%，股價半日飆7.6%，成交有176萬元。

億勝(01061)：業績公布後見光死，中午大跌11.5%，其上半年利1.29億元，按年增長30.99%。

丘鈦(01478)：中期業績虧轉盈，更調升鏡頭銷量目標，今早一度逆市升5.2%，高見7.73元，半日仍1.9%，暫錄六連升，成交金額1億元。