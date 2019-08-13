今日 12:08
重要通告
港股直擊
中廣核新能源(01811)宣布，7月份完成發電量1171.6吉瓦時，按年增加4.2%。
今年首7月，累計完成發電量7760.5吉瓦時，按年減少1.1%。
5000人塞爆 機場破天荒停運
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謝彩雲中醫師
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China’s bogeyman: ‘black hands’ and ‘foreign forces
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糖……也致癌
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高盛指華為寬限期將屆滿 中美貿戰勢惡化
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