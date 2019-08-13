即巿股評 港股直擊

噚日一大班後生仔走入機場集會，啲車多到塞住入機場路都無有怕，一於齊齊用腳行入機場，目的就是有一個：五大訴求，缺一不可。臨近尾市，機管局可能見到群情洶湧啦，又見有警察旗手入埋機場，於是就索性宣布將噚日除咗已完成登機程序嘅離港航班，同埋嚟緊香港抵港嘅航班外，其餘所有航班已全部取消，呢個消息一出，恒指即時受壓，U盤時仲被質到全日低位收市，報25824點，跌114點，創今年1月4日以嚟嘅新低；而成交就只有587.84億，為7月5日以嚟嘅新低。

到底係因為機管局喺臨收市先話全日停飛所以恒指跌，但得最後五分鐘都後，啲錢沽唔切？還是根本要沽嘅一早沽晒，想買貨嘅覺得未係時候，所以點數唔係好大、成交又少得可憐？

Anyway，恒指喺收市後夜期先開始見反應，而噚晚美股都跌逾300點時，今朝恒指開市跌200零點，連戰友Jack都覺得有啲驚訝，一度懷疑有大陸錢頂住個市嘅時候，依家9點59分，林鄭出嚟見記者見咗大約15分，恒指就跌足15分鐘，拆5分鐘圖就見到，今日裂口下行之後頭15分鐘，恒指都仲頂住256XX點呢啲水平，但一到9點45分，就開始拾級而下，到依家10點正恒指跌逾400點，報25419點。

而噚日打算落場炒業績嘅銀娛(00027)，依家做緊45.45元，跌3.4%，咁樣嘅市況真係咪駛旨意喺隻銀河Call(19216)或者銀河牛(67967)執雞，50隻藍籌就只得隻平保(02318)平平安安，逆市升0.17%(可能就快無添啦)。忍唔住whatsapp戰友Jack：「搵人叫個XX收嗲啦，佢一出聲個市跌一個double呀！」

噚日喺恒指日線圖上畫咗條由3月至今嘅「下降通道」，齋睇近期，恒指喺上星期二(8月6日)彈起之後，上到263XX點就止步，跟手再落，如果按住條「下降通道」嘅走勢睇嘅話，碌返落去25200點亦唔係難事，而呢位就剛好食埋25300至25399點嘅牛證重貨區，呢度有相當於1785張期指，以依家(10點11分)恒指最低做過25375點計，呢層重貨未死得晒嘅。

至於上方熊證，絕對係見到各大發行商好努力咁推返啲近熊比市場去揀，喺牛熊證街貨圖上見最貼價嘅熊證街貨區係26100至26199點，呢度有相當於261張期指；但如果開search engine去搵恒指熊嘅話，你就會搵到今日最貼價嘅熊證，收回價係25967點，同現價(10點15分報25418點)比，兩者相差549點。

依家10點20分，林鄭出嚟講完嘢走咗兩三分鐘到，恒指跌322點，做緊25502點，比之前最多跌449點，跌幅收窄咗127點；但如果話見恒指現價同下方牛證重貨咁近，快手出隻恒指熊(52941)，收回價25967點，同現價有逾400點距離，槓桿比率約34.43倍係同一收回價熊證中最高，你會唔會想林鄭再出多嚟一次呀？(一如以往，吼5分鐘圖見超買先好入市)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家