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今日 10:33 港股直擊 即巿股評

【異動股】調高鏡頭銷量目標 丘鈦六連升累飆17%

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丘鈦(01478)中期業績虧轉盈，更調升鏡頭銷量目標，今早一度逆市升3.7%，高見7.62元，新造7.6元，仍漲3.4%，成交金額5560萬元。

該股暫錄六連升，現價計，累漲16.7%。

集團主席何寧寧昨日稱，受惠每部手機採用的鏡頭數量增加，擬上調今年攝像頭模組的銷量目標，由增長30%升至50%，其中一半來自1000萬像素及以上的中高端產品。

至於行業龍頭舜宇(02382)現倒升1.3%；瑞聲(02018)則跌1.2%。

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