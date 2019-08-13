丘鈦(01478)中期業績虧轉盈，更調升鏡頭銷量目標，今早一度逆市升3.7%，高見7.62元，新造7.6元，仍漲3.4%，成交金額5560萬元。
該股暫錄六連升，現價計，累漲16.7%。
集團主席何寧寧昨日稱，受惠每部手機採用的鏡頭數量增加，擬上調今年攝像頭模組的銷量目標，由增長30%升至50%，其中一半來自1000萬像素及以上的中高端產品。
至於行業龍頭舜宇(02382)現倒升1.3%；瑞聲(02018)則跌1.2%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
丘鈦(01478)中期業績虧轉盈，更調升鏡頭銷量目標，今早一度逆市升3.7%，高見7.62元，新造7.6元，仍漲3.4%，成交金額5560萬元。
該股暫錄六連升，現價計，累漲16.7%。
集團主席何寧寧昨日稱，受惠每部手機採用的鏡頭數量增加，擬上調今年攝像頭模組的銷量目標，由增長30%升至50%，其中一半來自1000萬像素及以上的中高端產品。
至於行業龍頭舜宇(02382)現倒升1.3%；瑞聲(02018)則跌1.2%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【異動A股】深圳機場曾飆7% 憧憬受惠香港機場事件
|上一篇：
|林鄭冀眼受傷少女早日康復 方便時願探望