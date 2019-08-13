港股直擊 即巿股評

受社會事件持續緊張及樓市氣氛轉差拖累，港鐵(00066)今早曾挫3.7%，低見46.05元，創近三個月低位。

另外，地政總署昨公布，九龍啟德承啟道鄰近啟德體育園地皮，以24.45億元批出，由遠東發展(00035)中標。分析指，今次以市場下限樓面呎價7100元批出，反映發展商出價審慎保守。

滙證最新發表報告，維持港鐵「買入」評級，目標價57.7元不變，認為在具靱性的載客量及地產收益下，未來數年的增長前景清晰。

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