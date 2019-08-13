港股直擊 即巿股評

港股持續內憂外患，外圍股市拖累下，港股今早或低開逾三百點，逼近8月6日低位25397點。

隔晚歐美股市下挫，道指跌389點或1.49%報25896點；標普500指數跌1.23%報2882點；納指跌1.2%報7863點。受美債收益率大幅下挫拖累，美國金融股集體走低，高盛、摩根士丹利、花旗、美國銀行均跌超2%，摩根大通跌近2%。德銀插近8%，高管稱其在恢復IPO業務方面面臨重重困難。

市場對全球經濟增長放緩和滙率動盪擔憂加劇，避險情緒升溫，資金湧向避險資產，美債收益率大幅下挫，30年期美債收益率刷新今年以來新低至2.1179%，10年期美債收益率一度跌破1.63%關口，跌超11個基點。瑞銀將10年期美國國債收益率2019年底預期由2%下調至1.25%。

紐約聯儲調查顯示，美國1年期和3年期通脹預期降至2.6%，此前為2.7%；3年期通脹預期為2017年5月以來的最低水平；7月份通脹預期小幅下滑；就業市場、家庭財務預期仍然樂觀。

瑞銀稱，如果美國收回對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅這一決定，或美聯儲表示很快會進一步放鬆貨幣政策，美國股市可能重返下跌前的水平；但如果中美經貿摩擦升級，一些經濟活動可能陷入深度虧損，供應鏈需要重新調整，美國股市可能繼續下跌。

富國證券表示，需提防美股又一輪深度拋售，同時尋找半導體、食品、飲料、煙草及多元化金融行業的價值投資機會。

高盛將第四季度美國經濟增長預測下調20個基點至1.8%。高盛CEO表示，目前沒有看到即將發生的經濟危機；經濟基本面震盪運行，但運行狀態良好。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.74元，較本港收市低1.31元；騰訊(00700)ADR收報335.61元，低4.39元；國壽(02628)ADR收報17.77元，低0.21元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.69元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報3.85元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.64元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.81元，低0.74元；聯通(00762)ADR收報7.18元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.39元，低0.01元。

ADR港股比例指數報25437，較周一恒指收市低387點或1.52%。夜市期指收報25249點，跌311點，低水576點。恒指昨收報25824點，跌114點或0.4%，創1月4日以來收市新低，連跌兩日累挫296點或1.1%。港股今早或低開逾三百點，逼近8月6日低位25397點。

焦點板塊

中資石油股：內地三大油企中石油、中石化和中海油傳最遲下月分拆石油和天然氣管道資產，以組建國家油氣管網公司。《經濟觀察報》引述知情人士指，具體出台時間需要看籌備組的工作進展是否順利，原定8月掛牌，但籌備組開過第一次會議之後認為這一時點﹙出台﹚相對困難，尚有難點需要解決，但最遲應該不會超過9月份。據內媒報道，截至2017年底，中石油在內地油氣管道中的佔比最大，其次是中石化，中海油則排第三。

地產股：地政總署公布，九龍啟德承啟道鄰近啟德體育園地皮，以24.45億，由遠東發展(00035)中標。分析指，今日能極速批出，可見政府接受現實，不願流標收場。現以市場下限樓面呎價7100元批出，反映發展商出價審慎保守。地產股近期持續捱沽，宜繼續留意後市表現及券商最新看法。

焦點股份

高陽科技(00818)：公布截至6月底止中期盈利3.3億元，按年增長3.88倍，不派中期息。

網龍(00777)：預期截至6月底止，中期盈利按年大幅增加，去年同期盈利2.01億元人民幣。公司稱，盈利大增，主要由於整體業務表現顯著改善。

金嗓子(06896)：公布預期截至6月底止，半年溢利按年大幅增加。

華潤電力(00836)：公布7月附屬電廠售電量按年下跌一成。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有銀娛(00027)、舜宇光學(02382)及萬洲(00288)；另外，希慎(00014)、金蝶國際(00268)、裕元集團(00551)、置富產業信託(00778)、旭輝控股(00884)、澳優乳業(01717)、理文造紙(02314)及李寧(02331)之業績亦較受市場關注。