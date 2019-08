即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普一直嚴厲批評聯儲局(矛頭其實瞄準主席鮑威爾)遲遲不減息,到了7月31日局方議息會議後終於作出10年來第一次減息;然而,鮑威爾指出,這只不過是貨幣政策「周期中的調節」(mid-cycle adjustment),並非重啟減息周期。特朗普隨即「炮轟」鮑威爾及聯儲局一如既往令人失望,因為市場想聽到的是自此「開展一個漫長及進取的減息周期」(beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle)。

特朗普意猶未盡,上星期再在Twitter發文數落聯儲局,稱美國的難題並不是中國,而是有一個態度甚為傲慢又不肯承認貨幣政策錯誤的聯儲局,強調局方必須加快和大幅度減息,以及立刻停止荒謬的量化緊縮(They must Cut Rates bigger and faster and stop their ridiculous quantitative tightening NOW.)。特朗普直言,美元強勢削弱美國企業競爭力,解決方法就是聯儲局大幅下調利率和不再量化緊縮。

上周六,特朗普於白宮對記者表示,美國經濟被聯儲局的貨幣政策「扣上手銬」,認為應減息100基點(1厘)。特朗普早在6月專訪時已提到,若不是聯儲局去年調高利率,並且推行量化緊縮措施,GDP增長起碼可以多1.5個百分點,道指再高一萬點。特朗普現在進一步上綱上線,把美國競爭力、強美元等負面影響都歸咎聯儲局沒有「出重手」減息。

來自總統的「疲勞轟炸」,對鮑威爾勢造成一定的精神壓力,幸好聯儲局4位前主席伏爾克、格林斯平、貝南奇、耶倫上周在《華爾街日報》聯名撰文,力挺聯儲局須以符合經濟最佳利益的原則行事,尤其是局方領導人不會基於政治因素而遭受撤職或降職的威脅。獲得4位「前輩」齊齊支持的鮑威爾,下月18日議息後聲明值得仔細閱讀。

港股方面,周一恒指低開70點,早段曾攀至26069點,可是,尾市受民眾在機場集會導致停止航班服務消息拖累,以全日低位25824點收市,跌114點。

港股中線市寬在8月2日失守30%的支持區底,短線市寬昨天雖然與恒指呈「牛背馳」,重返20%至30%的支持區內,但兩個市寬顯示大市仍相當超賣。

與此同時,附【右圖】所見,總數88個行業亦即是整體大市,自7月22日以來,最少也有逾七成半行業上升動力跑贏恒指,反映恒指遠遠落後於超賣的大市。

必須一提,在中美貿易戰及本港政治抗爭活動升溫下,恒指技術走勢被嚴重破壞,短線即使超賣反彈,8月5日的巨型下跌裂口(26868點至26502點)已有相當阻力。

信報投資研究部

