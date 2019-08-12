港股直擊 即巿股評

市場擔心警民衝突事件愈演愈烈，尾段受機場情勢升溫拖累，恒指跌114點，以全日低位25824收市，成交只有587.84億元。

北水流入反而增加，由上周五的13.73億元，增加至22.67億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金仍愛內銀股，建行(00939)、工行(01398)及招行(03968)全日淨買分別為4.62億、1.7億及1.44億元，建行更是淨買最多個股。

保險股平保(02318)及友邦(01299)也分別有1.04億和7623萬元淨入，但新華保險(01336)卻有2145萬元淨走，而信証(06030)也錄4522萬元淨沽。

騰訊(00700)周三公布業績，全日錄3.01億元淨入，舜宇(02382)也有1.12億元淨買，中興(00763)及中芯(00981)則分別有5714萬及1970萬元淨入。另外，中生製藥(01177)則錄2644萬元淨買。

全日最多內地資金撤離個股為碧桂園服務(06098)，淨走達5067萬元，安踏(02020)也錄4411萬元淨走，融創(01918)則有418萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:平保、騰訊、建行、招行、舜宇、友邦、融創、工行、中生製藥及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、舜宇、中興、工行、信証、碧桂園服務、安踏、融創及中芯。