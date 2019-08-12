港股直擊 即巿股評

本港周末再發生嚴重警民衝突，港股今日大部分時間表現反覆，尾段受機場情勢升溫拖累，恒指嘜至全日低位收市，期指收市再低水265點。

恒指低開69點，開市後倒升逾120點，瞬即再倒跌，10時半前復拗腰，曾升129點，見26069點全日高，不過兩萬六上腳軟曾再倒跌，中午升2點。午後好淡角力，尾市機管局宣布取消今日餘下所有航班，恒指隨即受壓，收市競價時段嘜至全日低。恒指收報25824點，跌114點或0.4%，創1月4日以來收市新低，連跌兩日累挫296點或1.1%。

國企指數報9997點，升4點。

大市成交額縮減至只有587.84億元，為7月5日以來新低。

即月期指收市跌323點或1.25%，報25560，低水265點。

A股午後顯著抽高，滬指收市升1.45%；深成指急彈2.08%。

藍籌股方面，中銀香港(02388)和高層接連離職的滙控(00005)創逾33個月新低，分別跌1.7%和1.6%，中銀香港連跌第12交易日。另外，萬洲(00288)跌1.4%。相反，旺旺(00151)升2.5%；神華(01088)升2.2%；騰訊(00700)升0.5%；平保(02318)升0.5%。

焦點板塊

本地地產及零售股：地產股向下，太古地產(01972)挫5.4%；新世界(00017)挫3.1%；新地(00016)跌1.5%；領展(00823)跌2.1%；僅九倉置業(01997)微升0.7%。零售餐飲股亦受壓，莎莎(00178)挫2.6%；六福(00590)跌2.6%；周大福(01929)跌0.3%；佐丹奴(00709)跌1.9%；大家樂(00341)挫2.7%；大快活(00052)挫2.2%。另外，警方昨日於葵芳和太古站施放催淚彈，港鐵(00066)跌2.7%

券商股：中國證監將對融資融券作優化，取消最低擔保比例不得低於130%的最低限制；兩融標的股票數量將由950隻擴大至1600隻。券商AH股造好，中信証券(06030)升1.5%，其A股升2.65%；海通證券(06837)升1.7%，其A股升2.78%。另外，中信建投(06066)升6%；中國銀河(06881)升1.3%；中金公司(03908)升2.7%；華泰證券(06886)升0.9%。

手機設備股：今日表現較好，上月手機鏡頭出貨量增23%的舜宇(02382)彈升3.6%；丘鈦科技(01478)中期轉賺1.8億元人民幣，飆升7.9%；比亞迪電子(00285)升1.3%；酷派(02369)升5.5%；小米(01810)升0.1%。

焦點股份

中國恒大(03333)：曾挫4.5%，收市跌2.2%。集團發盈警，預期截至今年6月底止，中期淨利潤按年下跌約49%；核心業務淨利潤按年跌45%。恒大第二大股東華人置業(00127)挫6.5%。

國泰航空(00293)：遭民航局發出重大航空安全風險警示，股價挫4.9%，創多年低位；母公司太古(00019)插6.2%，為表現最差藍籌。

雷士照明(02222)：今早裂口高開71.4%，曾飆81.4%，收市升57.1%，成交額1.43億元。集團出售雷士照明中國業務70%股權，現金代價淨額約42.77億元，其中會向股東派特別股息，每股不少於0.9港元，派息總額約38億港元，餘額將用於擴展國際業務。

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