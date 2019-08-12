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今日 17:01 重要通告 港股直擊

會德豐中期少賺3% 息增5%

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會德豐(00020)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利83.27億元，按年下跌3.22%。每股基本盈利4.07元，中期股息52.2仙，較去年同期派50仙，增加5%。

會德豐指出，市場繼續被中美貿易緊張局勢、英國「硬脫歐」的前景及中港兩地本地生產總值增長放緩不明朗因素籠罩。

若不計入應佔投資物業重估收益11.66億元，股東應佔集團盈利則增加39.35%至71.61億元。

期內，收入217.13億元，按年增長23.53%。營業盈利126.79億元，升31.42%。

會德豐提到，住宅物業已簽約銷售額達162億元，售出或預售1282個單位，惟因基數較高，期內的銷售額較去年同期的破紀錄銷售額234億元有所回落。推售單位的銷售率達94%，並無進行商業物業銷售。

期內，已預售但尚未確認入賬的銷售額增加至349億元，為未來提供收入前景。在成功購入3幅啟德地皮及預售MONTARA和GRAND MONTARA後，截至6月底止，集團旗下管理的土地儲備為630萬平方呎。

會德豐稱，上半年，在全球經濟不明朗及貿易局勢持續緊張的複雜環境下，發展物業銷售仍取得令人滿意的表現。

截至6月底，旗下管理的土地儲備630萬平方呎，儲備大多位於市區，其中「澳東 O’EAST」及「啟德」組合佔相當高比例。

下載港交所通告原文

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