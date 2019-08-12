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福壽園將重點發展殯儀生前契約

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福壽園(01448)總裁助理趙宇表示，公司將重點發展殯儀生前契約，認為此服務可助提前獲得客戶，目前契約以服務合約形式出售，但過去兩年與金融機構持續溝通，籌備推出信託或保險形式的生前契約。

他又指出，目前內地政府未就生前契約推專門執照，認為服務門檻是資金安全度，及服務商信用等，認為公司較其他小企殯葬服務商有更大優勢。

公司預期下半年併購工作再取得突破，總裁王計表示，公司戰略部署是要跟隨內地城鎮化的步伐，而國內悼念場所及服務場所不足，公司將重點併購殯儀設施。

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