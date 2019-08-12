今日 16:49
重要通告
港股直擊
閱文集團(00772)公布，截至6月底止，中期盈利3.93億元(人民幣‧下同)，按年下跌22.36%，每股盈利39分，不派中期息。
期內，收入29.71億元，按年升30.14%。
人幣年底料貶見7.35 未虞滙戰
今日信報
野貓式抗爭雙方武力升級13傷
期指短線宜守25634點
陳檬
｜
今日信報
金閣寺與虛擬實境
新股女王
｜
今日信報
中美又傾又砌 市況忽上忽落
方立祺
｜
今日信報
Personal ego versus public trauma
Neville Sarony｜ EJ Insight
零運費貫徹先規模後盈利 foodpanda搶大眾市場
StartupBeat
【美股】調整似有所啟示
Liz Ann Sonders
｜
財富管理
機管局宣布取消今日所有航班
時事脈搏 ｜ 今日 16:05
滙控再有人事變動 亞太區首席風險官退休
港股直擊 ｜ 今日 11:05
國泰:員工支持或參與非法示威將受處分
香港財經 ｜ 今日 13:43
商台叱咤903改節目 全日質問警方政府
時事脈搏 ｜ 今日 13:16
華為禁令逼近 台供應商獲緊急訂單
中國財經 ｜ 今日 09:24
環時總編:港暴徒擲汽油彈可當場擊斃
時事脈搏 ｜ 今日 12:47
52部門公務員聯署批警瀆職
時事脈搏 ｜ 今日 14:50
邵家輝:不支持暴力 籲各方冷靜
時事脈搏 ｜ 今日 10:43
關焯照指林鄭誇大經濟下行影響
香港財經 ｜ 今日 11:59
網民再眾籌全球登報 反擊8.11警暴
時事脈搏 ｜ 今日 11:18
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞