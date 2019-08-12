隔晚美股腳軟，反彈暫告一段落，加上昨日本港多區爆發衝突，局勢持鑟不穩，港股表現反覆，26000點變成阻力。恒指低開69點，報25869點為半日低位，其後拗腰倒升，半日最多升129點，報26069點，可惜26000關並未能企穩，升幅收窄。恒指中午微升至2點，報收25941點；國指則升52點，報收10046點，重上萬點大關。
重磅藍籌股支撐大市，騰訊(00700)又成為維穩部隊之首，半日升1.3%，接力嘅仲有友邦(01299)跟建行(00939)亦分別升0.7%及0.9%。其實友邦喺眾多維穩股之中，算得上係維穩成份較低，確係有資金認為友邦仍然買得過。睇番技術走勢，友邦喺75元暫時有啲支持，而250日線即71.4元附近支持應更加大。
不過高層接二連三離職，又捲入最近政治事件嘅大笨象(00005)創逾33個月新低，半日跌1.5%，股價穿埋60元，即管睇睇250周線57.4元保唔保得住。中美貿易磨擦持續，萬洲(00288)呢啲貿戰敏感股，半日跌1.4%，股價剛好喺250日線附近，雖然現價已嚴重超賣，但要反彈暫時都搵唔到理由。
至於本地地產股及零售股亦無好日子過，香港嘅政治事件擾攘咗超過兩個月，加上本來已受貿易戰打擊，零售業今如今更加係雪上加霜，相關股份全面受挫，股價普遍跌1%至3%以上。至於地產股，亦受近日事件影響，旗下商場亦被捲入近日事件之中，加上樓價亦開始有回軟跡象，尤其近日受示威影響地區嘅樓價及樓宇買賣情況更慘不忍睹，本地地產股全線下跌，只有九倉置業(01997)輕微上升。
人民幣走弱對內房股亦帶嚟重擊，而債務問題重嚴重嘅中國恒大(03333)半日一度重挫4.5%，半日則跌1.4%。集團發盈警，預期截至今年6月底止，中期淨利潤按年下跌49%，核心業務淨利潤按年亦大跌45%。其他內房股亦唔慌有運行，提醒一下大家，除咗恒大海外負債高達180億美元之外，佳兆業(01638)及碧桂園(02007)負債分別高達82億美元及70億美元，係眾內房股之中三大海外債務量最大公司。
國泰航空(00293)遭民航局發出重大航空安全風險警示，股價半日挫4.4%，公母司太古(00019)半日亦挫5.3%，為半日表現最差藍籌股。最近兩日更有傳聞集團備受壓力下，曾向員工作政治打壓，雖然傳聞歸傳聞，但對公司形象當然有負面形成，睇嚟國泰呢期亦有排煩。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)