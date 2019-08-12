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南韓三星電子推出1.08億像素的流動圖像傳感器ISOCELL Bright HMX，這是業界首款超過1億像素的流動圖像傳感器。三星表示，該傳感器是三星和小米(01810)合作共同研發的成果，將用於小米的高端智能手機。

三星ISOCELL Bright HMX具備1.08億像素，能拍出非常細膩的照片。三星表示，即使是極端光線條件下也能有出色表現。該傳感器為1/1.33英寸，在同樣光照下可吸收更多光線。其像素合併技術能模擬大像素傳感器，輸出2700萬像素圖像。

三星計劃於本月稍後大量生產該傳感器。

小米聯合創始人林斌表示，ISOCELL Bright HMX傳感器從概念階段到生產，都有小米參與，和三星緊密合作突破1億像素。

有報道稱，三星的戰略是通過向中國企業供貨，追趕在圖像傳感器領域居世界首位的索尼。報道指出，三星選擇小米作為供貨對象，是考慮小米在中國和新興市場國家都在實現增長。而三星手機在中國的份額較低，有觀點認為，三星在中國改為採取通過向手機製造商供應圖像傳感器以擴大業務的方針。

根據日本研究機構Techno System Research，去年索尼的圖像傳感器付運佔全球市場27%，而三星則佔24.5%。