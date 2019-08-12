港股直擊 即巿股評

美股上周五晚偏軟，本港周末再發生嚴重警民衝突，港股今早表現反覆，本地股跑輸。

恒指低開69點，開市後倒升逾120點，瞬即再倒跌，10時半前復拗腰，曾升129點，見26069點半日高，不過兩萬六上腳軟曾再倒跌。恒指中午收報25941點，升2點，大市成交額313.89億元。

國企指數報10046點，升52點或0.5%。

A股半日造好，滬指升0.7%；深成指升0.78%。

藍籌股方面，舜宇(02382)升2.7%；旺旺(00151)升2.7%；神華(01088)升2.6%；騰訊(00700)升1.4%。相反，中銀香港(02388)半日跌1.7%，暫時連跌第12交易日；高層接連離職的滙控(00005)創逾33個月新低，半日跌1.5%；萬洲(00288)跌1.4%。

焦點板塊

本地地產及零售股：地產股向下，太古地產(01972)挫4.4%；新世界(00017)挫2.1%；新地(00016)跌1.1%；希慎(00014)跌0.7%；領展(00823)跌1.4%；僅九倉置業(01997)微升0.8%。零售餐飲股亦受壓，莎莎(00178)挫2.1%；六福(00590)跌2.6%；周大福(01929)跌1.3%；佐丹奴(00709)跌2.3%；大家樂(00341)挫3.7%；大快活(00052)挫3%。另外，警方昨日於葵芳和太古站施放催淚彈，港鐵(00066)跌2%

券商股：中國證監將對融資融券作優化，取消最低擔保比例不得低於130%的最低限制；兩融標的股票數量將由950隻擴大至1600隻。券商AH股今早造好，中信証券(06030)升2.7%，其A股升1.78%；海通證券(06837)升2.1%，其A股升1.99%。另外，中信建投(06066)升4.8%；中國銀河(06881)升1.1%；中金公司(03908)升3.9%；華泰證券(06886)升2.1%。

焦點股份

中國恒大(03333)：曾挫4.5%，半日跌1.4%。集團發盈警，預期截至今年6月底止，中期淨利潤按年下跌約49%；核心業務淨利潤按年跌45%。

國泰航空(00293)：遭民航局發出重大航空安全風險警示，股價半日挫4.4%。母公司太古(00019)挫5.3%，為表現最差藍籌。

雷士照明(02222)：今早裂口高開71.4%，曾飆81.4%，半日升58.6%，成交額1.02億元。集團出售雷士照明中國業務70%股權，現金代價淨額約42.77億元，其中會向股東派特別股息，每股不少於0.9港元，派息總額約38億港元，餘額將用於擴展國際業務。

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