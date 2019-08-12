美股上周五晚偏軟，加上本港局勢持續不穩，港股今早表現反覆，二萬六之上阻力仍大。
恒指低開69點，報25869，已為半日低位，之後迅速拋腰，恒指更一度倒升129點，報26069，二萬六關爭持後，升幅收窄。恒指中午微升2點，報25941。
大市成交額只有313.89億元。
國企指數報10046點，升52點或0.53%。
騰訊(00700)支撐大市，半日升1.4%，報343元。
成交第二大是滙控(00005)，半日挫1.5%，報59.1元。
藍籌股以旺旺(00151)升2.7%表現最好。
美股上周五晚偏軟，加上本港局勢持續不穩，港股今早表現反覆，二萬六之上阻力仍大。
恒指低開69點，報25869，已為半日低位，之後迅速拋腰，恒指更一度倒升129點，報26069，二萬六關爭持後，升幅收窄。恒指中午微升2點，報25941。
大市成交額只有313.89億元。
國企指數報10046點，升52點或0.53%。
騰訊(00700)支撐大市，半日升1.4%，報343元。
成交第二大是滙控(00005)，半日挫1.5%，報59.1元。
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