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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日微升2點 騰訊撐市 太古捱沽

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美股上周五晚偏軟，加上本港局勢持續不穩，港股今早表現反覆，二萬六之上阻力仍大。

恒指低開69點，報25869，已為半日低位，之後迅速拋腰，恒指更一度倒升129點，報26069，二萬六關爭持後，升幅收窄。恒指中午微升2點，報25941。

大市成交額只有313.89億元。

國企指數報10046點，升52點或0.53%。

騰訊(00700)支撐大市，半日升1.4%，報343元。

成交第二大是滙控(00005)，半日挫1.5%，報59.1元。

藍籌股以旺旺(00151)升2.7%表現最好。

受國泰(00293)不利消息拖累，太古A(00019)插5.3%，為表現最差藍籌。

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