港股直擊 即巿股評

又渡過咗一個令人寢食難安嘅周末，衰啲講句：係有「反對通知書」嘅情況之下仍然進行遊行活動嘅話，警察有理無理話咗非法集結先，之後再發生咩事其實都唔難估，相信每個香港人都會估得到，問題係有幾大鑊咁解。

情況就好似大行估公司派份乜嘢業績出嚟咁，預咗你差嘅唔緊要，你差得嚟仲within喺個預期，某程度上都當你贏；但就唔好衰到出晒界，如果唔係個市就因為業績「遜於預期」，而將隻股份沽落去。亦正如預咗噚日警察都會放題式射催淚彈，但無諗過會離譜到向地鐵站裡面射；亦都預咗可能會有年青人受傷，但無諗過受傷嘅程度係被布袋彈打爆咗眼球，造成永久失明。咁樣只會令市民對警察/政府嘅信任度亦會「沽落去」。

今個星期係藍籌派績高峰期，當中最注目嘅都應該係星期三(8月14日)騰訊(00700)公布今年中期業績，摷咁一輪資料，終於都搵到大行對騰訊業績嘅預期。綜合15間券商預測，騰訊今年上半年收入估計介乎1743.65億至1810.44億元人民幣，較2018年同期嘅1472.03億元人民幣，按年升18.5%至23%；中位數1777.25億元人民幣，按年增長20.7%。。另外，綜合13間大行數據，騰訊今年上半年純利估計介乎464.06億至516.79億元人民幣，較2018年同期嘅411.57億元人民幣，按年升12.8%至25.6%；中位數489.97億元人民幣，按年升19%。Out of 呢個range嘅話，落返到250天線(336.38元)或者保歷加通道底(332.32元)都唔係話無可能，打算炒騰訊業續嘅話，今日都只係星期一啫，聽日落場都唔遲。

依家10點4分，望望恒指，開市報25869點，而暫時低位亦都係開市價呢個位，即係今日恒指暫見低開高收。而高位就做過26066點，呢口價放落去恒指牛熊證街貨圖上睇，比較近下行嘅牛證28500至25899點，但呢度就只係322張期指，而牛證重貨區就係喺25300至25399點，呢度有成1564張期指。

熊證都有過千張期指重貨，就係26900至26999點，呢度亦係熊證第一層街貨，有相當於1043張期指，不過呢個位置同現價真係相差好遠，怕且都係要繼續等新上市嘅貼價熊，先可以打破依家呢種局面。

睇埋恒指日線圖，10天線(26658點)一早跌穿晒其餘四條平均線，而20天線(27574點)亦作勢準備下穿250天線(27541點)咁款，即係話又一個「死亡交叉」即將形成。都講過，心水清嘅都知道呢啲「交叉」其實係由過去嘅數據計成嘅天線再得出嚟嘅結果，某程度上你可以話呢啲「交叉」係屬於滯後據。不過咁，呢個世界總有人聰明，總有人遲鈍，見到「死亡交叉」先識走/沽/Put/熊嘅大有錢在。一個唔該，重磅股騰訊業績唔就，恒指再創唔知幾多個月新低都唔奇。

依家10點20分，其實我一路開住個電視，一路間唔中望住右下角恒指數粒做緊乜，見過升逾過百點之後又再回返落去，依家又再升返69點，做緊26008點，其實個市可能都唔係好知自己做緊啲乜，安全計，喺唔駛局你買單一方向而又唔怕被打靶但又有少量槓桿比你過吓癮嚟講，界內證相信係一個選擇，當中恒指界(47139)，上限價27088點，即博個市補完8月2日個裂口之後就收工，下限價25088點，低過今年1月3日低位25262點，呢隻主要以睇傾向淡為主。想闊少少嘅話，可以睇埋恒指界(47114)，上限價27500點，下限價25000點，區間闊度比(47139)闊多500點，即有2500點，不過呢隻就1月底到期，而(47139)就2月底先到期。姑勿論邊隻都好，唯一小心嘅就係界內證可能仲係好新，無成交之下難免令人卻步。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家