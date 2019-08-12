訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:46 港股直擊 即巿股評

【異動股】恒大挫近4% 料中期少賺49%

放大圖片

中國恒大(03333)曾挫3.8%，見18.34元，現跌3.6%，成交額1.27億元。

集團發盈警，預期截至今年6月底止，中期淨利潤約270億元(人民幣‧下同)，按年下跌約49%；核心業務淨利潤約300億元，按年跌45%。

去年同期淨利潤530.3億元，核心業務利潤550.1億元；股東應佔盈利308.1億元。

該公司指出，今年上半年合約銷售與去年同期相若，利潤下降主要是由於上半年交樓面積減少所導致。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。