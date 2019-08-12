港股直擊 即巿股評

中國恒大(03333)曾挫3.8%，見18.34元，現跌3.6%，成交額1.27億元。

集團發盈警，預期截至今年6月底止，中期淨利潤約270億元(人民幣‧下同)，按年下跌約49%；核心業務淨利潤約300億元，按年跌45%。

去年同期淨利潤530.3億元，核心業務利潤550.1億元；股東應佔盈利308.1億元。

該公司指出，今年上半年合約銷售與去年同期相若，利潤下降主要是由於上半年交樓面積減少所導致。

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