港股直擊 即巿股評

雷士照明(02222)今早裂口高開71.4%，報1.2元，成交額215萬元。

集團宣布，與KKR訂立協議，出售雷士照明中國業務70%股權，該公司於交割時，將收取現金代價與股份代價總共55.59億元(人民幣‧下同)，當中現金代價為46.11億元。

雷士照明表示，估計因出售事項錄得收益約28.83億元。上述現金代價淨額約42.77億元，其中會向股東派特別股息，每股不少於0.9港元，派息總額約38億港元，餘額將用於擴展國際業務。

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