即巿股評 港股直擊

多隻內險股相繼發布盈喜，其中較值得留意的是中國太保(02601)，該股為內地領先的綜合性保險集團，業務涵蓋壽險、產險、健康險、養老保險、農業保險，並提供財富規劃及資產管理等產品和服務。集團於7月30日公告，預期上半年純利增長約96%，即約161.8億元人民幣，扣除非經常性損益的淨利潤則增約38%至113.39億元人民幣，主要由於期內投資回報強勁，以及內地實施扣稅新政所帶動。

所謂扣稅新政，即中國財政部、稅務總局在今年5月宣布，將保險企業手續費及佣金支出的所得稅稅前扣除比例提高至18%，此舉除了即時減輕險企的稅務負擔，去年多繳的稅款可於上半年稅款中扣減，對險企的中期業績有極大的推動作用。太保去年有效稅率偏高，料可最為受惠。中期業績報告將於8月25日刊發。

至於首季表現方面，營業額按年上升7%至1331.5億元人民幣，純利更升46.1%至54.8億元人民幣，實現保費收入增長5.4%至1283.9億元人民幣，其中核心業務壽險保費收入增長2.8%至928.5億元人民幣，另一核心財險保費收入更增12.7%至353.7億元人民幣。同期投資資產年化淨投資收益率為4.4%，年化總投資收益率則為4.6%。

集團去年提出轉型計劃，現已進入落實階段，可為日後的增長鋪路。旗下太保產險將推動農險作為新發展方向，主要看中內地農險目前的總體保障水平不高，故集團未來產險料有不俗的發展空間。

現價估值較同業吸引

另外，集團積極針對不同客戶群作營銷目標，增添業務增長動力，如於上海、廣州、深圳等15個大中城市建立理財規劃師團隊，針對中高端客戶，提供專業化、高品質的保險產品及服務；同時實現壽險、產險、養老保險、健康險、農業保險等全牌照布局，有助提高市場份額。

公司股價最近回調，相信是受外圍氣氛及本地政治事件所拖累，但集團業務扎根國內，加上上半年業績走俏，現價預測市盈率10.76倍，市賬率1.54倍，股息率達4.55厘，各項數字若與同業比較，均處於合理至吸引的水平。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國太保2019、2020及2021年每股盈利為2.727、2.871及3.209元人民幣，給予12個月目標價35.0港元，相當於今年預測市盈率11.8倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理