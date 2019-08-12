港股直擊 即巿股評

負面因素仍然主導市場，港股上周五創逾七個月收市新低，本周將聚焦藍籌股業績，8月6日低位25397點將為短期關鍵支持。

美股上周五收跌90點或0.34%報26287點；標普500跌0.66%報2918點；納指跌1%報7959點。IBM、英特爾均跌超2.5%，領跌道指。優步跌7%，第二季度虧損擴大。

截至收盤，道指跌0.34%報26287.44點，標普500跌0.66%報2918.65點，納指跌1%報7959點。美國總統特朗普周五再評美國貨幣政策，稱美元過於強勁損害了美國製造業的利益，聯儲局需要把利率降得更低。他敦促美聯儲再減息100個基點，並且希望聯邦公開市場委員會(FOMC)停止量化緊縮措施。

聯儲局決策者將于9月18日舉行會議。期貨市場走勢暗示，9月減息的可能性幾乎是100%。

美媒發表社論，警告特朗普政府錯誤的貿易政策可能導致美國經濟陷入衰退。社論稱，經濟擴張幾乎都是因為政策失誤而終結，特朗普「雜亂無章的貿易攻勢」可能會令美國經濟放緩並惡化為「納瓦羅衰退」。

摩根士丹利警告，在9月底之前，美股可能見到10%的修正。

周五紐約期油收漲3.3%，報54.27美元/桶，創一個月來最大漲幅，全周跌2.5%，連跌兩周。沙地阿拉伯幫助穩定油價的計畫提升了市場信心。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.25元，較本港上周五收市低0.75元；騰訊(00700)ADR收報337.13元，低1.27元；國壽(02628)ADR收報18.04元，無升跌。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.87元，高0.09元；中石油(00857)ADR收報3.9元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.71元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.84元，低0.06元；聯通(00762)ADR收報7.27元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.42元，低0.01元。

ADR港股比例指數報25841，較上周五恒指收市低98點或0.38%。恒指上周五收報25939點，跌181點或0.7%，創1月8日以來收市新低。總結全周，恒指挫979點或3.6%；連跌三周累瀉2826點或9.8%。8月6日低位25397點將為短期關鍵支持。

焦點股份

金山軟件(03888)：公布指持有內地軟件企業獵豹移動因股價4月以來持續表現低迷，公司將評估並計劃對獵豹的投資作減值撥備，預期截至6月底的撥備金額將介乎12億至14億元人民幣，預料對上半年溢利構成負面影響。

恒大(03333)：預期集團於截至6月底止半年度錄得之淨利潤及核心業務淨利潤較去年同期下降約49%及45%。公司表示，集團的合約銷售與去年同期相若，利潤下降主要是由於上半年交樓面積減少所導致。

博華太平洋(01076)：預期截至6月底中期將錄得虧損。

海隆(01623)：發盈喜，料中期盈利按年大增逾90%，去年同期盈利7077.5萬元人民幣。

本周有多隻藍籌股公布業績，周二有舜宇(02382)及銀娛(00027)及萬洲(00288)；重頭戲在周三放榜的騰訊，同日亦有港交所(00388)、聯通(00762)及創科(00669)公布業績。周四則有平保(02318)放榜。