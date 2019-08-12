今日 09:00
重要通告
港股直擊
晉商銀行(02558)公布，部分行使超額配股權，涉及合共1.11億股，按每股3.82元發行，額外所得淨額4.23億元。
另外，有關全球發售的穩定價格期於8月10日結束。
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