即巿股評 港股直擊

8月5日「搏拳實錄」提及港股受到的內憂外患交煎仍然持續。先講外患：隨着美國總統特朗普在Twitter宣布，9月1日開始對餘下3000億美元中國貨加微10%關稅，中國商務部8月5日指出，中國企業已停止購買美國農產品，美國則把中國列為滙率操縱國。特朗普上周五更表示，美國不會與中國電訊設備商華為做生意（後來澄清只涉聯邦政府機構），又揚言可能取消原先雙方同意的9月在美國舉行貿易談判，中方則擺出不受威脅並準備打長期貿易戰的架勢。猶幸在貿易爭拗不斷升溫的情況下，雙方未有表示要中斷溝通。

至於由反修訂《逃犯條例》的內憂：機管局知悉有網民發起由上周五（9日）至周日一連三天到機場集會後，宣布於9日早上6時至11日午夜在一號客運大樓實施臨時特別措施，在離境大堂設置檢查站，只容許出示有效機票及護照旅客進入，以維持旅客登機及客運大樓運作暢順。

機場民眾集會首日，示威者全程主要只是向抵港旅客派「反修例」傳單及和平表達訴求，人流並沒有受明顯影響，各區雖有零星示威活動，但沒有發生嚴重堵路阻塞交通事件。然而，罕有的平靜只維持一日，到了上周六，機場集會繼續和平進行，但市面多個地點又再爆發示威加堵塞交通行動，紅隧九龍出入口個別收費亭運作一度受阻，少數車輛獲示威者「免費放行」。昨天繼續有多宗示威者暴力衝擊警署和堵路事件。唯盼示威者能顧及大部分市民起居生活自由不受騷擾的前提下，和平爭取實現其政治理念；港府尤其是特首林鄭則應體恤在前線忠誠執行維持治安任務的警隊，盡快而且清晰並正面就示威者的「五大訴求」，作出回應和表達政府的立場，相信會更有效「止暴制亂」。

港股方面，連續兩日稍稍喘定的恒指，到了上周五又回落187點或0.7%收市；全星期計則錄得979點或3.63%跌幅。EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五已升至62.3%的6月10日以來最高水平，弱指明顯升穿40%，代表恒指短線有急跌風險。

不過，上周三「搏拳實錄」講到，踏入8月，恒指在短短3個交易日以收市計已跌了1626點，跌幅比整個7月的1306點波幅還要大；老徐當時主觀認為，恒指或許已應驗了「急跌風險」（弱指8月6日已升至47%的近兩個月新高），更在感性或心理上博短線反彈的衝動的驅使下，沽出8月行使價25800點的期指put，收取553點期權金。

港交所資料顯示，8月25800點期指put收報413點，上述倉位已有微利。儘管中美貿易戰以及本港警民衝突尚未見緩和，老徐決定持倉再撐一會，仍以恒指跌穿上周二25397點的intraday低位就止蝕；不過，若恒指回補8月5日的下跌裂口，老徐會改變主意，重新考慮是否加注長倉（見8月7日「搏拳實錄」<理性vs感性>）。

老徐