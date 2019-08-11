今日 18:21
重要通告
港股直擊
海隆(01623)發盈喜，料中期盈利按年大增逾90%，去年同期盈利7077.5萬元人民幣。
該公司指出，中期盈利大增，主要由於行業持續穩定發展，推動集團業務增長，使利潤上升。
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