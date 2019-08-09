重要通告 港股直擊

橙天嘉禾(01132)預期，截至6月底止，上半年盈利將顯著減少，該公司上年同期盈利4844.2萬元。

該公司解釋，盈利減少，主要由於開支增加、預期因外幣換算而錄得淨滙兌差額，以及新業務產生經營前開支。