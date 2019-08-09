重要通告 港股直擊

移動互聯(01439)預期，截至6月底止，中期盈利按年錄得大幅下跌，該公司上年同期盈利3168.6萬元人民幣。

公司指出，盈利下跌，主要由於包裝及手遊業務產生的收入按年大幅減少所致。