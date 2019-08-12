即巿股評 港股直擊

讀者潘生問:「你好！本人20.91元手持1萬股中國恒大(03333)，請問上升機會多少？止蝕多少？謝謝。」(周五收報19.06元，跌0.48元或2.5%)

-0.480 (-2.5%)

沈慶洪 騰祺基金投資管理董事

「整體內房股目前面對再融資難問題，以及人民幣下跌的不利影響；恆大7月合約銷售金額更按月跌19.5%，按年跌0.5%，因此短期反彈機會不大，18元支持非常重要，21至22元已有阻力。」

鄧均樂 耀才證券研究部分析員

「恒大股價自高位回落逾35%，論估值現時每股市帳率約1.65倍，為其過去5年平均估值之水平，因此僅處於合理水平，只是其預期股息率達10厘，若年底前能成功回歸A股，則可如期派息，對股價有基本支持作用。但近期內房板塊負面消息較多，包括人民幣跌破7算心理關口，將加大其高息負債成本壓力。另外，近期中央政治局會議再次強調『住房不炒』的論調，令市場預期內地樓市調控政策較難鬆綁，股價短期亦暫缺乏上升催化劑，不妨留意若RSI跌近22即超賣水平後能否出現反彈，上望目標約21元，亦即23.6%黃金比率反彈及10天線水平。」

羅崇博 信報首席分析員

「中國恒大周五晚發盈警，預計6月止六個月淨利潤及核心業務淨利潤按年分別跌49%及45%，公司指合約銷售與去年同期相若，利潤下降主要是由於上半年交樓面積減少所導致。由於綜合券商原先預計今年恒大核心利潤按年升三成二，故即使下半年入賬增加，但恐怕全年盈利不易符合市場預期，是次盈警會令市場頗為意外，料拖累短期股價。另外，恒大的高負債問題始終未有明顯改善，仍是本港上市內房股中最高之一，長揸有相當風險。再者，其勢頭能量明顯弱勢，中線反覆尋底的機會多過止跌回升，故建議沽出止蝕，輸少當贏。」

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