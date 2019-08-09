今日 18:24
重要通告
港股直擊
海峽石油化工(00852)公布，預期集團截至6月底止半年業績將錄得盈利。該公司去年同期錄得1.45億元虧蝕。
集團稱，預計出現盈利主要是由於買賣與原油及石油產品相關衍生金融工具錄得的虧損減少。
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