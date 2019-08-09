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今日 18:34 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入降至13.7億 買內銀沽內險

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內地上月PPI差過預期，港股全日高開低收，收市跌181點，恒指連跌三周，累插2826點。

北水流入亦縮減，由昨日的21.78億元，縮減至13.73億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金偏好的內銀股，建行(00939)、農行(01288)及工行(01398)為北水首三隻流入最多個股，全日淨買分別為6.43億、2.52億及1.63億元。

中移動(00941)為表現最佳藍籌，全日錄1.52億元淨買，比亞迪電子(00285)也有5324萬元淨買，中芯(00981)及中生製藥(01177)亦錄3468萬及3155萬元淨沽。

不過，北水沽平保(02318)及新華保險(01336)，全日分別錄2.9億和9020萬元淨沽，平保更是最多淨走個股。

高鑫(06808)今日大升7.5%，但錄1.31億元淨沽，中興(00763)、騰訊(00700)及融創(01918)亦分別有7298萬、3704萬及3309萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、高鑫、農行、中移動、融創、中芯、新華保險及比亞迪電子

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、中興、平保、騰訊、農行、中芯、新華保險、中生製藥及融創。

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