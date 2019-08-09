港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市反彈，不過內地上月PPI遜預期，拖累港股高開低走，連跌三周。

恒指高開158點，甫開曾升193點，見26313點全日高，內地之後公布上月PPI差過預期，上午倒跌最多135點，中午跌幅縮至47點，午後一度倒升，但尾段沽壓再現，收市競價市段嘜至全日低。恒指收報25939點，跌181點或0.7%，創1月8日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為64%，上升股比例為36%。

總結全周，恒指挫979點或3.6%；連跌三周累瀉2826點或9.8%。

國企指數收報9993點，跌47點或0.5%。國指三周累挫915點或8.4%。

即月期指收市跌130點或0.5%，報25891，低水48點。

A股反覆走低，滬指跌0.71%；深成指挫1.39%。7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌0.3%，遜預期，按月則下降0.2%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.2%；中銀香港(02388)跌1.8%，連跌11個交易日，收逾兩年半低；九倉置業(01997)跌2.6%；太古A(00019)急吐4.1%。相反，港鐵(00066)績後升0.8%。另外，新世界發展(00017)今日無起跌，但全周累挫10.3%為藍籌跌幅王。

焦點板塊

電訊股：多隻中港電訊股逆市跑出，中移動(00941)中期派息比率略增，獲部分券商看好，其中瑞信上調目標價至85元，股價曾彈4.6%，收市升2.9%；聯通(00762)升1.1%；中電信(00728)升1.8%；電盈(00008)半年少賺12%，派息增，股價升0.9%；香港電訊(06823)見13元創新高，收市升0.5%；數碼通(00315)升0.7%。

通訊設備股：中移動強調5G開支不會大增，加上美國下周二(13日)將正式禁止代理商採購五家中國公司電訊設備，板塊全線下挫。受禁令影響的中興通訊(00763)曾挫11.7%，收市跌7.8%，其A股曾跌停，收市挫7.74%；京信(02342)跌1.7%；摩比(00947)跌3.9%；昂納科技(00877)跌1.7%。另外，鐵塔(00788)挫2.6%；中通服(00552)跌2.9%。

濠賭股: 金沙中國(01928)中午公布上半年盈利增9%，股價跌1.4%。其他同業亦受壓，新濠國際(00200)挫3%；銀娛(00027)跌1.7%；澳博(00880)跌1.3%；美高梅中國(02282)跌1.2%。

內險股：今日亦跑輸，新華保險(01336)挫2.3%；平保(02318)跌1.2%；國壽(02628)跌1.2%；財險(02328)挫1.9%；眾安(06060)創新低，收市跌2.2%。

焦點股份

俄鋁(00486):中期純利按年下跌41.4%，股價挫半成。

南方能源(01573)：主席及控股股東徐波之配偶透過信託公司已出售約2.27億股，佔約公司31.63股權，股價曾炒高28.6%，收市僅升7.1%，成交達2.33億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。