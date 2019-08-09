重要通告 港股直擊

利寶閣集團(01869)發盈警，預料截至6月底止中期股東應佔虧損860萬元。

該公司2018年度同期股東應佔溢利566.4萬元，每股盈利0.71仙。

利寶閣解釋，預期盈轉虧，主要由於集團酒樓收益整體減少約11.6%，因去年下半年起中港經濟加速衰退所致，其因中美貿易戰加劇且陰霾增加而惡化，對公眾的消費意欲造成負面影響，因而影響零售及餐飲行業。

此外，整體食材成本上漲，導致集團於該期間的毛利率整體下降；香港酒樓業務錄得經營虧損及中國深圳酒樓業務的經營溢利大幅減少。