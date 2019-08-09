即巿股評 港股直擊

現在不是正股撈底之時，投資怪傑Mark Minervini其中一個精粹，就是說「股災不是在指數高位時出現的，反多是下跌了一輪，看起來非常超賣之時....有經驗的交易員，當明白這種危局之險。超賣後，毫無反彈的市場，非常危險...」我近期一直叫不能緊貼大市的中線目標(3至6個月)散戶，不要一筆過撈底。近期機會是屬於憧得超短線操作的高手。

今日表現最好藍籌是中移動(00941)，之前一篇「身痕挑戰941 call」，估唔到要業績公布後先識技術反彈，仲要係勁彈嗰隻，果然係最難玩的藍籌單頭，之前介紹其中兩隻較中庸的中移牛證(66803)及(59884)，今日最新五成及六成，而且還不是盤中高位計，不過都無我份。不過至少再印證了物極必反道理，大行對中移動基本上看法好分歧，但在極度超賣下，只要有些微正面消息，就可以刺激股價反彈。

目前藍籌股中有8隻的14天RSI低過20，分別是滙控(00005)、恒生(00011)、中銀香港(02388)、中信股份(00267)、長和(00001)、新世界(00017)、中石化(00386)及中國銀行(03988)。當中最超賣是中信股份，但並輪證操作之選。至於滙控在下周除淨，不是理想時點。至於以市賬率角度估值最便宜，則是中銀香港及中行，均較中位數低1.5個標準差，當中以中行的輪證選擇較多。

中行現價3.01元，跌0.3%，暫為盤中低位，息率達7.1厘了，四大行的最高。中行牛證可留意(69510)，收回價2.88元，距收回比率4.5%，在我來說已屬「近牛」，明年1月上旬到期，槓桿11.6倍，現報0.026元，跌3.7%。

另一隻較保守的是(65749)，都是同一發行商，收回價2.58元，槓桿16.7倍，明年7月尾才到期，現報0.049元，跌2%。

羅崇博 (杜比)