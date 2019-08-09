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今日 13:27 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】濠賭股四面楚歌 易跌難升

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人哋美股跌咗幾日後，隔晚就出現咗個較似樣嘅反彈，有口痕友話美股班大戶都未逃跑，當然要頂硬上，buy time有秩序疏散，所以美股肯定繼續跑贏港股，港股就注定無乜運行。至於港股呢，今早都曾跟隨美股高開，可惜有心無力，再加上內地PPI差過預期，陪埋內地股市齊齊攬炒，特別慘情。

恒指高開158點，最高見過半日高位26313點，升193點，可惜內地公布PPI差過預期，港股急轉直下，最多跌135點，見25985點半日低位，半場收市前跌幅收窄，恒指二萬六點失而復得。恒指半日報收26073點，跌47點；國指則跌5點，半日報收10036點。

幾隻重磅股都腳軟，友邦(01299)跟港交所(00388)分別跌1.2%及1.5%，港交所就算有大行報告指現價買得過，但缸邊友睬你都傻，目前咁嘅市況，盡量減磅要錢唔要貨。至於騰訊(00700)繼續擔任其維穩角色，雖然上半場盤中一度倒跌，但中午仍然靠穩升0.1%。

中資電訊股包出，噚日派成績表嘅中移動(00941)，雖然盈利表現略遜預期，但中期派息比率增加，以利息及引好息之徒，亦獲券商睇好，上調其目標價，股價今日一度升4.6%，半日升幅仍接近4%。噚日中移動記者會，向在場人士派發雷射筆，有網民笑言中移動曲線支援已釋放嘅被捕學生會會長，屬良心央企要支持，其實都係得啖笑。相關業績會紀念品，公司表示早於年初已準備，今早股價上升，主要係有大行唱好兼以息誘股東，實際上跟雷射筆紀念品應無關係。其他內地電訊股亦做好，主要係投資者預期，喺中移動表態5G開支唔會大增下，其他電訊股都係咁上下。

相反5G概念股就畀中移動呢個消息打殘，多隻5G概念股捱沽，加上美國禁正聯邦機構從華為及中興(00763)等採購電訊設備，中興半日挫近一成，其他5G概念股普遍跌2%或以上。

有澳門博彩機構CEO指香港近日嘅示威活動，嚴重打擊澳門博彩業收入，整個板塊難逃一跌。其實講開又講，阿Man早於去年初，已表示濠賭股高峰已過，尤其自內地幾年前大力打貪後，澳門博彩公司旗下貴賓廳生意一落千仗，再加埋去年貿易戰開打，而明年再就發牌及續牌再作檢討，濠鍺股呢一年半截同樣易跌難升。即使現價已較前高位下跌無少，暫時係資金搵唔到藉口入場，難怪股價低處未算低。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

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