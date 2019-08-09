港股直擊 即巿股評

美國上周首次申領失業救濟人數好過預期，加上減息預期升溫，隔晚美股急彈，納指更升逾2%。港股連續兩日回升後，今早先升後跌。

恒指高開158點，甫開曾升193點，見26313點半日高位，之後受內地7月工業生產者出廠價格指數(PPI)創近3年來新低所拖累，大市掉頭向下。恒指最多跌135點，低見25985，中午收報26073點，跌47點或0.18%。

大市半日成交額391.62億元。

國企指數報10036點，跌5點或0.06%。

藍籌股普遍向下，友邦(01299)跌1.2%；港交所(00388)跌1.5%；平保(02318)及國壽(02628)分別跌0.9%及1.3%；太古A(00019)挫3.9%為表現最差藍籌。騰訊(00700)早段支撐大市，其後一度倒跌，半日升0.1%；港鐵(00066)業績公布後股價有支持，半日升1.1%。

焦點板塊

中港電訊股：多隻跑出，中移動(00941)盈利遜預期，但中期派息比率略增，獲部分券商看好，其中瑞信上調目標價至85元，中移動今早曾勁彈4.6%，半日升3.9%；聯通(00762)升1.1%；中電信(00728)升1.5%；電盈(00008)半年少賺12%但派息增，半日升0.5%；香港電訊(06823)見13元創新高，中午升0.2%。

5G概念股：中移動強調5G開支不會大增，多隻5G股捱沽。鐵塔(00788)挫2%；美國禁止聯邦機構從華為及中興(00763)等採購電訊設備，中與半日瀉9.2%。中通服(00552)跌2.3%；昂納科技(00877)挫2.5%；京信(02342)跌1.7%。

濠賭股:普遍跑輸，金沙中國(01928)將於今日放榜，半日挫1%；銀娛(00027)跌1.3%；新濠(00200)跌2.5%；澳博(00880)及美高梅中國(02282)均跌逾1%。

焦點股份

俄鋁(00486):中期純利按年下跌41.4%，半日股價大跌一成。

長城汽車(02333)：集團7月汽車總銷量按年增長11%，股價半日升2.9%，跑羸一眾汽車股。

南方能源(01573)：主席及控股股東徐波之配偶透過信託公司已出售約2.27億股，佔約公司31.63股權，半日股價急升12.5%，成交達1.86億元。

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