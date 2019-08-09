港股直擊 即巿股評

噚日偷偷地入隻港鐵Call(28989)玩下，喺大約10點50分至11點15分，見港鐵5分鐘圖上SlowSTC(14,3)落到超賣水平，呢段時間(28989)高低位就做過$0.049/$0.046，平均買入價$0.0475。

入咗無幾耐之後，大約喺上半場收市前15分鐘，港鐵5分鐘圖上SlowSTC(14,3)又上返去超買位，當時(28989)高低位做過$0.056/$0.053計，平均價就係$0.0545，七格/14.7%嘅賺幅都唔差架。但Miss咗呢個位嘅話，坦白講噚日下半場(28989)大部份時間都做$0.053/$0.054呢啲位，走嘅話賺幅同上面計嗰粒數就差唔多，都係1X%。

不過如果揸到今日嘅話就唔止執雞咁簡單啦。今朝港鐵隨市上升，開市報$49.85，升2.26%，仲爬返上去條100天線($49.591)。而(28989)今朝開市都彈咗上高位$0.064。依家9點50分，就以開市至今(28989)高低位$0.064/$0.059拉個平均數$0.0615計， 平均賺幅都有29.5%，點都夠買今朝份早餐掛，就算你入機場食都夠找數啦。

依家9點54分，睇返恒日線圖，一心諗住會見到嘅「早晨之星」已經無啦，換嚟嘅暫時都仲係一粒陽燭，不過高開低收中咁解。而下方技術指標SlowSTC(14,3)同14RSI都仲係向上兜緊，只不過見到DMI條ADX斜度就無之前大插時咁斜，即係暗示呢三日嘅反彈力度無之前咁強。

開埋恒指牛熊證街貨圖，見下方牛證最貼價上到去25900至25999點，呢度就只有167張期指，再向下數多五層就一張街貨都見唔到，第七層25300至25399點呢度就見到有1873張期指喺度，好明顯就係呢幾日大市急插過後大家都用早幾日嘅「貼牛」嚟博技術指反彈，好啦博到啦(計埋今日都叫做連升三日)，但係個幅度同力度唔夠，於是啲牛證就繼續留係原地(持貨)，只人係問題在於三日前嘅「貼牛」，如今變得「遠牛」，按依家10點16分恒指現價26183點同重貨門口位25399點計，兩者相差成784點。

至於上方熊證，最近街貨為27500至27599點力有447張期指，雖然係新增層，但仍然同現價有1317點差距。唔通個市去到呢個位就完？還是繼續用慢升嘅手法去儲重貨先再有新決定？反正冷吼港鐵Call得咗，而依家個市升幅又收窄咗少少，都係等下半場睇吓咩環境再算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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