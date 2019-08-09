港股直擊 即巿股評

中移動(00941)上半年少賺近一成半至560.6億元人民幣，每股中期息按年少16.4%至1.527港元，但派息比率則提升1個百分點至49%，大行整體受落中移動削減5G開支，但目標價仍以下調為主。

花旗稱，中移動上半年純利比市場估計低2.8%，也比該行估計低一成，因市場競爭大及數據慢遊費用下跌所致，但隨著降成本及資本開支，有助推動下半年盈利，故維持「買入」評級，目標價從95元貶至82元。

富瑞同樣維持中移動「買入」評級，因股息率支撐股價，尤其管理層料承諾維持穩定派息，料再跌空間有限，加上市場對中移動上半年盈利過於樂觀，而集團新的資本開支目標亦有助減輕市場的疑慮，故仍睇好股價前景，目標價由92.09元，微降至89.93元。

瑞信對中移動的睇法較進取，更升該目標價，認為中移動半年業績疲弱，5G投資今年亦會加快，但5G資本開支會削減，預計今年開支僅1660億元人民幣，並估計2020至2022年會見頂，基於上述原因，瑞信降2020至2022年中移動資本開支預測8.7%，達至5808至5300億元人民幣，並稱中移動維持穩定派息下，變相股價具防守性，維持「跑贏大市」評級，目標價由82.5元，升至85元。

不過，摩通及中金睇法偏審慎，其中摩通認為，中移動受累人民幣貶值，加上流動通訊業務較預期弱，但雖然盈利下滑，但派息比率提升，或對股價有正面作用，故將評級由「增持」降至「中性」，目標價由90元削至70元。

中金則指出，預計中移動流動業務增長仍受壓，主要受累4G潛在發展有限，加上5G資本開支增長損害現金流，相信由於增加派息比率，股價會呈現短線買賣機會，維持「中性」評級，目標價65元。

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