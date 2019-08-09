港股直擊 即巿股評

美國上周首次申領失業救濟人數好過預期，加上減息預期升溫，隔晚美股急彈，納指更升逾2%。港股連續兩日回升後，今早續靠穩。

恒指高開158點，報26278，之後最多升193點，高見26313；其後升幅收窄，截至10時19分，恒指僅升44點，報26164。

國企指數升22點，報10063。

內地股市今早窄幅靠穩，上證指數最新報2802，升7點或0.27%。

騰訊(00700)支撐大市，最新升0.6%，報344.4元。

中移動(00941)中期少賺近一成半，業績遜預期，股價昨日收跌0.2%後，今早顯著抽升，曾升3.1%，報65元，最新升2.9%，暫為表現最好藍籌，多家券商調整目標價，不過看法分歧。

券商對中移動看法分歧，大摩最新將中移動目標價由70元降至65元，維持「減持」評級；摩通則把評級由「增持」降至「中性」；瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價由82.5元升至85元。

港鐵(00066)中期少賺22.3%至逾55億元，派息0.25元，股價今早高開2.3%，報49.85元，最新升1.4%。

本地地產股又跑輸，恒隆地產(00101)跌1.5%；新地(00016)跌1%；九倉置業(01997)跌0.9%；太古A(00019)挫3.2%，暫為最大跌幅藍籌。