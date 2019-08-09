訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:25 港股直擊 即巿股評

恒指升193點後回軟 中移動急彈3%

放大圖片

美國上周首次申領失業救濟人數好過預期，加上減息預期升溫，隔晚美股急彈，納指更升逾2%。港股連續兩日回升後，今早續靠穩。

恒指高開158點，報26278，之後最多升193點，高見26313；其後升幅收窄，截至10時19分，恒指僅升44點，報26164。

國企指數升22點，報10063。

內地股市今早窄幅靠穩，上證指數最新報2802，升7點或0.27%。

騰訊(00700)支撐大市，最新升0.6%，報344.4元。

中移動(00941)中期少賺近一成半，業績遜預期，股價昨日收跌0.2%後，今早顯著抽升，曾升3.1%，報65元，最新升2.9%，暫為表現最好藍籌，多家券商調整目標價，不過看法分歧。

券商對中移動看法分歧，大摩最新將中移動目標價由70元降至65元，維持「減持」評級；摩通則把評級由「增持」降至「中性」；瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價由82.5元升至85元。

港鐵(00066)中期少賺22.3%至逾55億元，派息0.25元，股價今早高開2.3%，報49.85元，最新升1.4%。

本地地產股又跑輸，恒隆地產(00101)跌1.5%；新地(00016)跌1%；九倉置業(01997)跌0.9%；太古A(00019)挫3.2%，暫為最大跌幅藍籌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。