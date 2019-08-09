禹洲地產(01628)上月銷售勁，股價一度升2.8%，高見3.34元，新造3.3元，仍漲1.5%，成交金額167萬元。
集團公布，首7個月銷售金額345.36億元(人民幣‧下同)，按年上升40.91%；銷售面積228.32萬平方米，增加25.99%；每平方米售價1.51萬元。
單計7月，銷售金額60.62億元，按年增長1.01倍；銷售面積43.02萬平方米，增加83.45%；每平方米售價1.41萬元。
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