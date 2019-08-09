港股直擊 即巿股評

中國貿易數據理想，加上美國就業市場仍然穩健，紓緩投資者對經濟的憂慮，帶動隔晚美股造好。道指收市升371點，納指更急升2.2%。港股連續兩日止跌回升後，今早再高開過百點。

恒指高開158點報26278，國企指數高開48點報10090。

騰訊(00700)高開1.2%報346.6元。

友邦(01299)高開1.1%報78.05元。

中移動(00941)高開2.2%報64.45元。

港鐵(00066)中期少賺22.3%至逾55億元，派息0.25元，股價今早高開2.3%報49.85元。