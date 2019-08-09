即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中梁控股(02772)，集團是中國一家快速發展的大型綜合房地產開發商，根植於長三角經濟區，佈局全國。集團於中國房地產行業約19年的經驗及在區域擴張策略引導下，已由一家專注於長三角經濟區的區域性住宅房地產開發商發展為一家擁有全國佈局的綜合房地產開發商。於2016、2017和2018年三個財政年度，分別虧損約1.69億、溢利約5.03億和19.31億元 (人民幣‧同下)，相對2017和2018年為轉虧為盈，以及增長2.84倍，基本面漸入佳境，以7月19日收市位計出市值約189.56億元，相對2018年溢利折合約21.91億港元，計出市盈率為8.65倍，觀乎集團今年溢利增長將不少於一成，反映現價進場風險不大。

市賬率分析上市價定位

此股於今年7月16日上市，至今不足一個月，早前招股價介乎5.20至6.68元，上市價為5.55元 (僅高於下限價6.73%)，相對現時已發行股數35.30億股，計出上市時市值約195.92億元，因遠高於10億元，反映透過「殼價」分析每股合理值並不適用。再者，參考招股書顯示的財務數據，截至去年底資產淨值約25.79億元人民幣，折合約29.25億港元，配合會計入賬集資淨額約27.42億港元，以及股本入賬約3,520萬港元，相對現時已發行股數計出每股淨值為1.6154元，跟上市價比較，市賬率為3.44倍，高於1倍就基本面而言，反映上市時訂價偏高。

同業相若市值股份比較

至於截至2018年底股東應佔溢利約19.31億元人民幣，折合約21.91億港元，相對已發行股數，每股盈利為0.6205港元，跟上市價比較，市盈率為8.94倍，參考內房股中市值約191.61億元的融信中國 (3301) 和約194.27億元的寶龍地產 (1238) 之市盈率為7.08和6.01倍，為上市價定位偏高另一證明。故此綜合我們常見的估值方法，包括殼價分析、市賬率分析和市盈率分析，都不存在以上市價買入此股的誘因，而8月8日上午收報5.37元，略低於上市價，引起我的關注。

成交量遠少於招股規模

上市價為5.55元，上市首日平開，當日曾高見6.22元，較上市價高出12.07%，收於5.95元，較上市價僅高7.21%，留意平均成交價為5.8356元，僅高上市價約5%，不存在大戶散貨誘因。於上市第三日雖見股價再創新高，不過成交量卻不斷減少，認為大戶已離場機會微。當日更見低收，繼而股價不斷下行，至8月7日暫時最低收報5.40元，截至8月8日累計成交量約2.00億股，少於招股規模5.30億股一半，進一步確認大戶未有離場，相信待大市氣氛回喘，大戶會部署托價散貨，成為現價進場的誘因。

上市前投資者蝕逾三成

另見集團有一名上市前投資者雷鴻飛，持有約2927萬股 (佔權0.83%)，成本價為7.7562元，較上市價5.55元高近四成。即使以招股價上限6.68元計算，也高逾16%，並且雷鴻飛是斥資2.00億元人民幣入股，還有上市首半年禁售期限制，足見對股價走勢充滿信心。相對現報5.37元，賬面損失逾三成，涉及金額折合超過6,990萬港元，視為現價進場風險不大之另一線索。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.80元或以下買入；保守者則可於4.30元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為7.50至8.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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