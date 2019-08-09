即巿股評 港股直擊

港股連續兩日回升，主要由於人民幣中間價較預期高，加上內地出口數據亦優於預期，紓緩了市場對貿易戰影響增加的憂慮，事實上，港股技術上已頗為超賣，故吸引了短線資金入市，而淡友亦需要逐步平淡倉，故現階段是短炒的機會。

選股方面，可留意南京熊貓(00553)，短線刺激股價的因素自然是5G概念，美國總統特朗普於Twitter就5G發展問題表示，希望美國企業透過競爭去獲勝，而不是靠封殺當下更先進的技術。特朗普言論為內地及本港掛牌的5G概念股炒提高了上升動力。

除了5G概念外，南京熊貓的基本因素也不俗，該公司屬內地電子業界早期的大型綜合企業之一。近年其主營業務包括公司智能製造產業、信息網絡設備及消費電子產品保持了較快發展，以及智能交通、智能建築等產品訂單也在增加。去年全年營業收入達45.01億人民幣(下同)，按年增加7.4%，並錄得純利1.62億元，增長50.8%，每股收益17.72分。末期息每10股派0.8元。

其股價在今年3月1日曾升至4.06元，其後開始出現調整，主要是受到大市走勢逆轉所影響，近日其股價已在低位企穩，相對其他具5G炒作概念的股份，其走勢落後，建議可現價買入，目標看4元，跌穿2元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益