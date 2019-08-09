港股直擊 即巿股評

美國上周首次申領失業救濟人數好過預期，加上減息預期升溫，隔晚美股反彈，港股連續兩日回升後，料今早續靠穩。

道指收市升371點或1.43%；標指漲1.88%；納指進賬2.24%。

個股方面，蘋果彈逾2%，雪佛龍升超過3%。Uber收市後公布第二季淨虧損擴至54.2億美元，大部分與股權補償有關；每股經調整淨虧損4.72美元，多於市場預測的虧損3.12美元；期內收入31.7億美元，少於預期的33.6億美元。Uber市後時段股價挫逾10%。

美國勞工部公布，截至8月3日止當周，上周首次申領失業救濟人數20.9萬人，按周減少8000人，好過預期。

美國總統特朗普在Twitter表示，對強勢美元感到不高興，並再次呼籲聯儲局大幅降息。美國芝加哥聯儲總裁埃文斯日前表示，聯儲局上周減息以來的事態發展可能會給經濟帶來阻力，為政策的進一步寬鬆提供理由。

油價反彈，紐約9月期油收市升1.45美元或2.8%，每桶報52.54美元。倫敦布蘭特10月期油收市升1.15美元或2.1%，每桶報57.38美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.15元，較本港上日收市低0.05元；騰訊(00700)ADR收報343.8元，高1.4元；國壽(02628)ADR收報18.43元，高0.17元；中海油(00883)ADR收報12.06元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報3.94元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報4.78元，高0.06元；中移動(00941)ADR收報63.54元，高0.49元；聯通(00762)ADR收報7.27元，高0.11元；中電信(00728)ADR收報3.38元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26227，較港高107點。夜市期指收報26160點，升139點，較昨日恒指收市26120點，高水39點，成交28281張。恒指昨日升123點或0.48%，收報26120，兩日累彈144點或0.6%，惟昨日成交為本月最低。

焦點板塊

內房股：陸續公布7月賣樓表現，龍光(03380)首7個月銷售額按年增長24.7%；禹洲地產(01628)7月銷售額按年增長1.01倍，首7個月升40.91%；龍湖(00960)首7個月銷售額按年增長9.87%；中駿(01966)首7個月銷售額按年增長68.18%；美的置業(03990)首7月銷售額約按年增長約20.27%。

焦點股份

港鐵公司(00066)：公布中期業績，計入投資物業重估後，股東應佔盈利55.06億元，按年跌22.26%。每股中期息維持0.25元。撇除沙田至中環線項目及英國西南部鐵路的撥備，港鐵的經常性及基本業務利潤分別按年增加13.8%及26.4%。港鐵上月已發出歷來首次盈警，留意今次業績公布後股價表現及券商最新看法。

電訊盈科(00008)：中期業績股東應佔溢利1.63億元，按年跌11.89%。每股中期息9.18仙，較去年同期多3.03%。

長城汽車(02333)：7月汽車總銷量6.04萬輛，按年增長11.09%。首7個月，銷量55.39萬輛，按年增長5.33%。

華電福新(00816)：預期中期股東應佔溢利按年上升約15.2%至16.6%。

南方能源(01573)：控股股東本周在市場幾近沽清所持股權。

多家公司將公布業績，較受關注有：金沙中國(01928)、富智康(02038)、建滔系、華潤水泥(01313)及中升控股(00881)。

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