即巿股評 港股直擊 中國財經

當MSCI昨天公布A股再次擴容安排後，內地股市終於結束6連跌的頹勢，上證指數反彈25點(0.9%)，深證綜合指數升15點(1%)，滬深300指數更漲47點(1.3%)。然而，A股擴容的威力還有多大？

MSCI編制的指數被廣泛應用，是全球基金追蹤的標的，因此，A股一直爭取「入摩」，以期邁向國際化。

2013年，A股首次獲MSCI列入「潛在升級市場觀察名單」，惟之後4年「闖關」屢次落空，直到2018年6月才正式「入摩」，那是A股的歷史性時刻──226隻大型A股納入MSCI新興市場指數，初期納入因子為2.5%，9月3日升至5%。

MSCI去年9月就進一步提高A股在MSCI指數的權重展開諮詢，今年3月決定分三步把A股納入因子擴至20%：首先，於5月半年度檢討後，大型A股納入因子從5%上調到10%，創業板大股亦以10%納入因子加入指數；第二步是8月季檢完成，納入因子會由10%升至15%；最後於11月，所有大型A股納入因子達20%，又把中型A股按20%納入因子加入。

MSCI昨天開市前公布各系列指數成分股的季度增減，正是上述第二步擴容具體情況，包括新增8隻A股加入MSCI中國指數，現有260隻大型A股納入市值將提高至15%，8月27日收市後生效。據此，A股佔中國指數的權重會從約5.3%增至7.8%；A股在新興市場指數權重則由1.7%升到2.5%。

各大券商相信，A股再度擴容有助吸資。招商證券估計，是次將可引導36億美元被動資金流入；據中金推算，連同主動型基金在內更可以吸227億美元；中信建投預測，中長期有173億美元入市。

附【圖】所見，年初至今A股表現理想，上證指數累積升12.1%，深證綜合指數漲18.2%，滬深300指數較佳，飆21.9%；值得留意的是，A股第一步擴容於5月28日生效，之後3個指數高位整固，近日更重返起點，反映今年以來A股進賬，主要靠首4個月的升勢貢獻，不排除是外資偷步炒作所致。

跟蹤MSCI指數的除了被動型基金，也包括大部分主動型基金，這些資金的整體流入量及速度，會因應市場氣氛、企業盈利狀況、滙率波幅等調節，未必會急於入市。

本周人民幣跌穿「7算」關口，中國隨即被美國列為滙率操縱國，而美方9月起將對餘下3000億美元中國貨加徵10%關稅，都足以左右內地股市表現。由於A股受多個不明朗因素困擾，或許窒礙外資進場，變相削弱擴容的威力。

信報投資研究部

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