即巿股評 港股直擊

今天升幅排行榜首位是聚利寶控股(08527)但只成交得一手5千股，總成交金額5950元可以不理，而排第二位天瑞汽車內飾(06162)成交金額就有7.76百萬，以毫子股來説已成交暢旺。

貨源早已歸邊

此股於年初上市集資1.25億元，以0.25元下限定價，除第一日曾收於招股價之上，其他日子就一直潛水，昨晚公布盈喜料中期盈利按年大增7成，刺激股價今天最高曾升57%，收市報0.111元升0.028元（+33%），市值去到2.2億元，該公司為內地主要之重型車及汽車內飾製造商，產品包括地板墊、儀錶板、頂蓬之類，及進行美化車身內外等工程。

上市洗費亦要幾千萬

而根據資料顯示該公司上市前幾年盈利每年也有2千多萬元，業務及盈利算是穩定，要上市集資通常洗費都要4-5千萬，扣除洗費實得8千多萬元資金回籠，對於已每年有盈利的天瑞來説，上市只有兩個目的，一是打嚮公司知名度，但天瑞已是行內排頭幾位之公司，實已有一定江湖地位；另一目的就是要股價倍升讓股東齊齊水漲船高，上市至今股價一路潛水，貨源已極度歸邊，過去三個月平均成交金額只得十零廿萬元，除上市頭兩天以外，今天成交6.6千萬股、成交金額達7.76百萬已是該股自上市以來第三大最多成交紀錄，根據此類汽車內飾股通常以倍數炒上，當然升到尾之後大家都會諗到事情是如何發展，天瑞既然貨源早已歸邊，加上潛行多時，配合半年業績盈喜下，短期有機炒回招股價位，潛在升幅足有一倍水位，但一定要留意該股交投能否保持暢旺，若交投縮就要做足夠風險管理啦！

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。