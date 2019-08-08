重要通告 港股直擊

星光文化(01159)預期，截至6月底止，中期錄得股東應佔溢利約300萬元，去年同期淨虧損2872萬元。

該公司稱，業績由虧轉盈，主要由於毛利增加約3300萬元；同時，經營開支、行政開支及融資成本總數減少約3800萬元。