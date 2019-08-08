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今日 18:47 港股直擊 香港財經

吳天海:內地樓市辣招加劇影響回報

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九龍倉(00004)截至6月底內地資產逾1000億元人民幣，佔總營業資產70%及盈利貢獻約80%，主席兼常務董事吳天海表示，內地樓市辣招愈來愈多，今年有所加劇，限價較以往更嚴格，影響發展回報；商場表現不錯，惟寫字樓供應充足，出租率及租金有影響，相信短期壓力不大，未至於對財務狀況有打擊。香港單價逾億的超級豪宅市場方面，供求稀疏，成交不穩定，利益入賬較飄忽，但長遠問題不大。

吳天海表示，內地限價政策較以往嚴厲，影響回報，九倉已近一年沒有買新地皮，仍要看政策走向，有待形勢略為明朗後再重新買地，目前先消化現有項目。

被問及對內地刺激經濟政策有何見解，他稱：「中央對經濟、民生議題非常注重，究竟有乜嘢政策可以推出，對我嚟講係高深莫測，層次係非常非常之高，佢哋掌握到嘅資料、掌握到唔同渠道嘅嘢，絕不是我喺香港一介凡夫理解得到，絕無辦法嘗試可以畀到任何意見畀佢哋。」

香港方面，吳天海指出，旗下在香港的貨量主要是超級豪宅，市場整體穩定，如不急於出售，價格壓力不大。對於油塘灣及九龍塘的住宅項目，他表示，兩個新項目接近完成，不急於推出市場，會待適當時機才會推出。

談及用閒置資金投資股票，吳天海表示，一年半前投資股票，今年頭有增加多少少，沒有賣出過，是投資有價值的股票，在熟悉的行業上車，如有再投資機會會考慮賣出少少，近期資産價格偏高「買唔落手住」，持倉變化不大。

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