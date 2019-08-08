港股直擊 中國財經

港股重上二萬六關。恒指高開2點，報25999，已為全日低位，之後曾急升320點，高見26317點，午後大市升幅收窄，最終恒指升123點或0.48%，收報26120。

北水淨流入21.78億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水走入中資金融股，建行(00939)淨入增至5.99億元；工行(01398)有2.47億元淨入；農行(01288)有1.03億元淨買；平保(02318)淨入7187萬元；太保(02601)有3521萬元淨入；華泰證券(06886)有3011萬元淨入。

金礦股持續爬升，紫金礦業(02899)有980萬元淨入；創新高的山東黃金(01787)有3870萬元淨入。

其他藍籌方面，騰訊(00700)淨流入1.07億元；中國生物製藥(01177)有4401萬元淨入；吉利(00175)有5626萬元淨入。相反，港交所(00388)有677萬元淨走。

5G概念股方面，鐵塔(00788)有220萬元淨入；中興(00763)有2054萬元淨走。

融創(01918)有4687萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、平保、工行、農行、華泰證券、融創、太保、紫金及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、工行、農行、吉利、港交所、山東黃金、鐵塔、中興及中生製藥。