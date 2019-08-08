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今日 17:53 港股直擊

中移動今年目標扭轉收入下跌 純利跌幅收窄

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中移動(00941)上半年的收入及純利均錄得下跌。集團首席執行官李躍稱，今年目標是扭轉收入按年下跌及將純利按年跌幅收窄至單位數。

李躍指出，7月份業績暫未見有明顯改善，但相信之後的情況會愈來愈好。集團副總經理兼財務總監董昕稱，下半年將會加強融合業務發展，研發相關新產品，增加客戶黏性。同時，控制成本費用，通過開源節流改善業績。

中國電信(00728)早前宣布將會取消達量限速計劃，集團副總經理簡勤表示，達量限速的客戶體驗欠佳，因此本月底會推出達量不限速的計劃，滿足客戶需求。

5G發展方面，中移動今年在5G的資本開支約240億元人民幣，主要用以建設超過5萬個基站及在50個以上城市提供5G商用服務，明年則計劃在地級以上城市提供5G商用服務。

集團董事長楊杰表示，未來3年是5G的投資高峰期，但強調資本開支不會有大幅增加。他又指，在發展5G會持開放態度，並確認曾與另一獲發5G牌照的營運商中國廣電洽談合作，但現階段未有更多消息可以公布。

董昕補充指，雖然資本開支不會大增，但5G投資額的佔比仍會較高。

此外，浸會大學學生會會長方仲賢日前因購買鐳射觀星筆，遭警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。中移動今日在記者會上亦有派發鐳射筆作紀念品。楊杰回應指，這僅是沒有特別屬性的禮品，「怎麼使用就看你自己。」中移動的發言人指，該批禮品在年初已訂製，希望大家能當作文具使用，亦不應與近期社會事件聯繫起來。

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